"جيرلان" GUERLAIN ترى العطور في الألوان

درجات، تناغمات، توافقات... ضمن تفاعل المراسلات التي يحتفل بها بودلير، إنّ العطر هو الأكثر جهوزيّة لترديد صدى الموسيقى. لكن هل من الممكن أن نرى عطراً؟ أن نتنشّق اللون؟ ترتقي "جيرلان" Guerlain إلى مستوى التحدّي الحسّي الممتع من خلال مجموعة الألوان Colour Collection. ولا يفاجؤنا ذلك حيث أن الدار كانت قادرة على ترجمة عطر "لور بلو" L’Heure Bleue – هذه اللحظة عند الغسق عندما يفسح النهار المجالَ أمام الليل – على شكل عطر.

إنّ فكرة هذا الإصدار المحدود والثمين التي لم يسبق لها مثيل في مجال صناعة العطور، مستوحاة من ظاهرة تبقى غامضة: تبادل الحواس. إنّه ارتباط عفوي للحواس اختبره عدد كبير من الفنانين والموسيقيّين والكتّاب، يما فيهم فاسيلي كاندينسكي وديوك إلينغتون اللذان رأيا الموسيقى في الألوان، وفلاديمير نابوكوف الذي تأمّل الللون وتركيبة الأحرف كما في قصيدة الحروف الصامتة من رامبو « Vowels » (A للأسود، وE للأبيض، وI للأحمر، وغيرها)...

قارورة بألوان أسطوريّة

أُعيد ابتكار إحدى ابتكارات "جيرلان" Guerlain الأكثر أيقونيّة لهذه المناسبة. من تصميم شركة "باكارا" Baccarat في عام 1908 لعطر "رو دو لا بي" Rue de la Paix من جاك جيرلان، رافقت قارورة Quadrilobe طوال عقدٍ من الزمن تاريخ دار العطور عبر احتواء عطر "جيكي" Jicky و"ليو" Liu و"شاليمار" Shalimar وغيرها على مرّ الأعوام. تُصنع هذه القارورة الآن من قِبل شركة Brosse Glassworks الشهيرة، وهي تضمّ المجموعات الخاصّة والعطور المصنوعة حسب الطلب بالإضافة إلى قطع استثنائيّة مذهلة مصنوعة من الكريستال.

يتوفّر هذا الابتكار الأسطوري للمرّة الأولى مع مجموعة الألوان Colour Collection ضمن تشكيلة من خمسة ألوان متدرّجة بشكلٍ بارع من الأحجار الكريمة. يقدّم عنق القارورة اللمسة القصوى من الإرهاف، ويتمّ تزيينه بشريط حريري ملائم معقود يدويّاً ومصفّف وفق تقنيّة barbichage، وهي مهارة تقليديّة احتفظت بها حرفيّات "جيرلان" Guerlain اللواتي ليس لهنّ مثيل. تأتي هذه القارورة على شكل جوهرة في علبة من الجمشت مزيّنة برمز الشمس التاريخي بالنسبة إلى دار "جيرلان" Guerlain.

وتقوم درجات ألوان الأحجار الكريمة المترفة في مجموعة الألوان Colour Collection بالتعبير عن جوهر العطور الخمسة التي اختارتها "جيرلان" Guerlain من بين المجموعات الحصريّة Exclusives. الصفير لعطر "لور دو نوي" L’Heure de Nuit، والياقوت لعطر "أوريانتال برولان" Oriental Brûlant، والزمرّد لعطر "سانتال روايال" Santal Royal، والكهرمان لعطر "سبيريتووز دوبل فانيّ" Spiritueuse Double Vanille، والجمشت لعطر "لو دو بارفان دو 68" L’Eau de Parfum du 68. إنّها أحجار فعليّة تُمتع العين والأنف على حدّ سواء.