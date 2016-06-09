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الأضرار الصحية للإفطار على "فنجان قهوة".. قرحة المعدة أولها

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الأضرار الصحية للإفطار على "فنجان قهوة".. قرحة المعدة أولها الأضرار الصحية للإفطار على "فنجان قهوة".. قرحة المعدة أولها
يقع عشاق القهوة فى دائرة مغلقة من عذاب انسحاب مادة الكافيين خلال وقت نهار رمضان، وهو ما يدفعهم إلى الإفطار على فنجان بعد الاستماع إلى أذان المغرب.

ويبقى السؤال هل تناول القهوة خطأ خلال الدقائق الأولى بعد موعد الإفطار؟ وتجيب على هذا التساؤل الدكتورة إيمان كامل استشارى التغذية العلاجية وصحة الأسرة والطفل، قائلة: "القهوة مفيدة بصورة كبيرة نظرًا لمضادات الأكسدة التى تحتوى عليها بالإضافة إلى أنه من أفضل المنبهات للإنسان ويستخدم كمضاد للاكتئاب، وليس معنى ذلك أن نزيد من الكميات التى نتناولها منه، يفضل أن يكون مقدار اليوم فنجان أو اثنين على الأكثر".

وأضافت: "يقع البعض حاليًا أسرى للقهوة وبمجرد استماعهم لأذان المغرب ينطلقون لتناول فنجان القهوة الذي حرموا منه طوال اليوم بسبب الصيام على معدة فارغة، وهو الخطأ الذى يؤدى إلى بعض المشكلات الصحية عليهم، ومن هذه المشكلات..
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1. التهاب جدار المعدة


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2. ارتجاع المرىء


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3. قرحة بالمعدة


>4. تناول كميات كثيرة منها تؤدى إلى الإصابة بالأرق والرعشة
>وأشارت الدكتورة "إيمان" إلى أنه يفضل تناول القهوة بعد وجبة الإفطار بساعة أو اثنين حتى تكون المعدة ممتلئة، وعدم الإكثار منها مع الابتعاد عن تناولها فترة السحور لأنها مدرة للبول وتسبب الجفاف للجسم.

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