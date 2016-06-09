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العسيري: خطأ الأمم المتحدة في تقريرها وتراجعها عنه لا يقلل من مكانتها

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العسيري: خطأ الأمم المتحدة في تقريرها وتراجعها عنه لا يقلل من مكانتها العسيري: خطأ الأمم المتحدة في تقريرها وتراجعها عنه لا يقلل من مكانتها

المتحدث باسم التحالف العربي العميد ركن أحمد عسيري (أرشيف)

أكد مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد ركن أحمد العسيري أن ارتكاب الأمم المتحدة خطأ في تقريرها تجاه التحالف العربي وتراجعها عنه لا يقلل من مكانة المنظمة، داعيا إلى عدم الدخول في أي جدل يعرقل إخراج اليمن من محنته.

وطالب، في اتصال هاتفي مع قناة “العربية الحدث” مساء اليوم الخميس، بتحقيق الهدف الأساسي في اليمن وهو إغاثة الشعب اليمني وإيجاد حل سياسي في البلاد.

وأشار عسيري إلى أن هدف قوات التحالف العربي منذ اليوم الأول من العمليات في اليمن هو تجنب استهداف مناطق تجمعات سكانية والبنية التحتية، وتوخي الحذر عند وجود أهداف قريبة من المناطق السكانية، وإلغاء بعض الحملات الجوية إذا ظهر شك أنها قد تلحق ضررا بالمدنيين.

وأعرب عن أمله في أن يصدر تقريرا إيجابيا عما تم إنجازه من قبل قوات التحالف في اليمن، مشيرا إلى الإحصاءات التي ذكرت خلال التقارير الماضية وتراجع الأمين العام للأمم المتحدة عنها بسبب عدم دقتها.

ولفت العسيري إلى أن الأمين العام لديه من العمل الإيجابي ما يمكنه من خدمة الشعب اليمني بدلا من استهداف التحالف بتقارير سلبية، منوها بأن قيادة التحالف ذكرت في أكثر من مناسبة أنها تحترم الأمم المتحدة بوصفها منظمة دولية، وتستمد منها شرعية العمل الذي تقوم به في اليمن، وترحب بالتعاون معها.

وشدد المسؤول السعودي على أن العيب ليس في منظمة الأمم المتحدة، ولكن العيب في الأشخاص الذين يديرون البرنامج على الأرض، لافتا إلى أنهم هم من يسيئوا للمنظمة، داعيا المنظمة إلى مراجعة إجراءاتها في اختيار الأشخاص المعنيين وتقييم ومتابعة هذه الأعمال.

أ ش أ

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