كلينتون بعد إعلان أوباما تأييده لها: «شرف لي»

رحبت المرشحة الرئاسية للانتخابات الأمريكية، هيلاري كلينتون، اليوم الخميس، بتأييد الرئيس الأمريكي أوباما لها في الأنتخابات المقبلة.

وكتبت كلينتون عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: ” يشرفني تأييد الرئيس أوباما لي”، كما نشرت صورة تجمعها به.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن، اليوم الخميس، دعمه لترشح وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، للانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز عربية، كما أكد أوباما خلال اجتماعه مع ساندرز على أهمية وحدة الحزب الديمقراطي للوقوف في وجه ترامب وهزيمته في الانتخابات الرئاسية.