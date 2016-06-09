السيطرة على حريق شقة سكنية فى المرج

تمكن رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، من السيطرة على حريق شقة سكنية بعقار بمنطقة المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالشقة، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى العقارات بالمرج، وعلى الفور وجه اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتم منع خطر الامتداد لباقى الطوابق السكنية، وأجريت عملية إخماد الحريق.

تمركز 4 سيارات إطفاء فى سوق الجمعة تحسبا لتجدد اشتعال النيران

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