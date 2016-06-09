السيطرة على حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور بدون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق شقة سكنية بالطابق السادس لعقار سكنى بشارع الثلاثينى التابع لدائرة قسم بولاق الدكرور، دون وقوع أى إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لإخماد النيران.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق لهم، وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتم إخلاء العقار من السكان، وتم محاصرة النيران من جميع الاتجاهات، وإخمادها بدون معرفة أسباب الحريق.

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