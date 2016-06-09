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تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي ودكة البدلاء ' القوية '

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تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي ودكة البدلاء ' القوية ' تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي ودكة البدلاء ' القوية '

قرر مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي استبعاد عمرو السولية من قائمة الفريق النهائية التي تستعد لمواجهة الداخلية.

الأهلي يواجه الداخلية مساء يوم الخميس في الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وأعلن مارتن يول تشكيل الفريق والذي شهد مشاركة وليد سليمان كأساسي وعودة شريف إكرامي وقيادة ماليك إيفونا لهجوم الفريق.

واستبعد يول كل من مسعد عوض الحارس الثالث للأهلي إلى جانب حسين السيد وعمرو السولية.

بينما تأتي دكة بدلاء الأهلي قوية للغاية بتواجد رمضان صبحي وجون أنطوي وصالح جمعة وعماد متعب.

وفيما يلي احتياطي الأهلي بالكامل: أحمد عادل عبد المنعم - محمد نجيب - محمد هاني - صالح جمعة - رمضان صبحي - جون أنطوي - عماد متعب.

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