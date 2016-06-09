هدير أبو السعود تفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة ALS للابتكارات

فازت الطالبة هدير على أبو السعود بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة ALS للابتكارات والمشاريع العلمية المقامة بمدارس ALS.

قال الدكتور حسام الجديلى مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفرالشيخ، إن الطالبة هدير على أبو السعود ممثلة كفر الشيخ، نافست 150 مشروعا من ضمنهم مشاريع المدارس الأمريكية، والبريطانية،ومدارس الفيوتشر،كما شاركت مدارسSTEM أكتوبر والإسكندرية، وسوهاج، والمنيا، والقاهرة، والجيزة، والغربية، والمنوفية، والعديد من المحافظات الأخرى.

وأضاف الجديلى، أنه يقدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة على الجهد المبذول مع ابنائنا الطلبة والطالبات مما انعكس على أدائهم فى الفوز بالمسابقات.

وقال، إنه يدعو رجال الأعمال والمؤسسات العلمية لدعم المدرسة والتواصل مع إدارة المدرسة وذلك لتوفير بعض الخامات والأدوات التى تتيح لأبنائنا تطبيق افكارهم البحثية وذلك يعود بالنفع على بلدنا الحبيبة مصر .

مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ تتأهل لمسابقة ناسا لعلوم الفضاء على مستوى العالم