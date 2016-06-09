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وكيل تعليم كفر الشيخ: صلاح عثمان يتسلم عمله وكيلا للمديرية السبت القادم

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وكيل تعليم كفر الشيخ: صلاح عثمان يتسلم عمله وكيلا للمديرية السبت القادم وكيل تعليم كفر الشيخ: صلاح عثمان يتسلم عمله وكيلا للمديرية السبت القادم
قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية لها، اليوم الخميس، إن صلاح عثمان وكيل مديرية التعليم بكفر الشيخ يتسلم عمله السبت القادم.

وأضافت أن الدكتور هلالى الشربينى، أصدر قراراً حمل رقم 177 لسنة 2016، بندب صلاح عثمان مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وكيلا لمديرية محافظة كفر الشيخ لمدة عام.

يذكر أن "عثمان"، شغل عددا من المناصب القيادية فى مديرية التعليم بالشرقية،وجاء خلفاً لأحمد موسى الذى تم تعيينه وكيلا لوزارة التربية والتعليم بأسوان، كما كان يشغل المنصب قبله الدكتور غازى البنوانى الذى تم ترقيته وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد .

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016


>- ندب "صلاح عثمان" وكيلا لتعليم كفر الشيخ

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