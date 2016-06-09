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لباس رمضان حسب "الاتيكيت"

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الخميس 09-06-2016 17:18

تهتمّ الإناث بإطلالاتهن، عند تلبية الدعوات الرمضانية. ولكن، لا بد من مراعاة قواعد "الاتيكيت" في هذا الإطار، وأولها الاحتشام، خصوصاً عند تلبية دعوات الإفطار والسحور؛ احتراماً للبيئة حيث يتواجدن حتى لو كنّ غير صائمات.
الاختصاصية في"الإتيكيت" والبروتوكول والمظهر السيدة بلسم الخليل تقدّم لقارئات "سيدتي. نت" قواعد اللباس الواجب اتباعها خلال رمضان، مشدّدة على ضرورة تجنّب اللباس القصير والضيق، عند تلبية الدعوات الرمضانية.

1. لدعوات إفطارات العمل:
- يفضّل ارتداء اللباس المعتمد عادةً في أماكن العمل، بعيداً عن البهرجة والعباءات البراقة وذات الألوان الصارخة.
- يمكن ارتداء البشت العملي المصنوع من قماش الكتّان السميك والمزوّد بكمّين طويلين.
- يُدعى إلى البعد عن المبالغة في وضع الـ"إكسسوارات"، مع الحرص على الالتزام بمظهر بسيط ونظيف.

2. لدعوات إفطارات العائلة:
- يستحسن ارتداء الملابس المريحة، لا سيما العباءات البسيطة في زخرفتها وألوانها.
- لا بد من أن تكون العباءات ذات أكمام طويلة، ومصنوعة من القطن أو الحرير الناعم.

3. للمجالس النسائية عند السحور:
- يمكن ارتداء العباءات المطرّزة والمزخرفة بالأحجار والألوان، أو القفاطين المزودة بحزام على الطراز المغربي أو البشت.
- لا مانع من وضع قطع الـ"إكسسوارات" المناسبة أو شال حرير حول الرقبة.
- يمكن التعطر بالعود والبخور بعد إتمام واجبات الصلاة، مع الحرص على عدم المبالغة حتى لا تزعج الرائحة النفاذة الآخرين.

 

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سيدتي