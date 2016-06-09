استسلام شاب أمريكي من أصول فلسطينية منضم لداعش للقوات الكردية

استسلم شاب أمريكى الجنسية فلسطينى الأصل، “محمد خويس”، 26 عامًا، للقوات الكردية، خلال مواجهات مع تنظيم داعش الإرهابى.

وصرح خويس، فى مقابلة مع التلفزيون الكردى، إنه سئم من الحياة فى ظل تبعيتة لتنظيم داعش، واختار أن يكون فى الصفوف الأولى ضمن الجبهة الأمامية للقتال مع القوات الكردية، حتى يتمكن من تسليم نفسه، وذلك بحسب ما نشرتة شبكة سكاى نيوز العربية.

وأعربت أسرة خويس عن دهشتها فور مغادرته للولايات المتحدة الأمريكية وعلمهم بانضمامه لصفوف التنظيم الإرهابى، حيث وجهت له اتهامات عديدة و شملت منها تقديم دعم مادى والاشتراك فى تنظيم إرهابى.