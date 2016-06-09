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مصطفى فتحي يتحدث عن إصابته ويُعلن: جاهز لمواجهة الشرطة والقرار في يد الجهاز

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مصطفى فتحي يتحدث عن إصابته ويُعلن: جاهز لمواجهة الشرطة والقرار في يد الجهاز مصطفى فتحي يتحدث عن إصابته ويُعلن: جاهز لمواجهة الشرطة والقرار في يد الجهاز

تحدث مصطفى فتحي صانع ألعاب نادي الزمالك عن إصابته في عضلة الحوض ومدى جاهزيته من عدمها لمواجهة اتحاد الشرطة.

الزمالك يستعد لمواجهة الشرطة يوم السبت في الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وقال مصطفى فتحي: "أصبحت على ما يرام بعد التعافي من الإصابة منذ فترة".

وأضاف في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك "أنا بخير. لا أعاني من أي شيء وجاهز لمواجهة الشرطة من الناحية الفنية والطبية. وقرار مشاركتي في يد الجهاز الفني".

وواصل "جاهز للدفاع عن قميص الزمالك وسأبذل قصارى جهدي من أجل المساهمة في استمرار تحقيق الانتصارات".

وشارك فتحي في 26 مباراة مع الزمالك في الدوري كأساسي وكبديل، وسجل 4 أهداف وصنع 3 للزمالك هذا الموسم.

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