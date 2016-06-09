الزمالك: من الصعب تواجد الشناوي أمام الشرطة

أكد إسماعيل يوسف المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك ورئيس قطاع الكرة بالنادي صعوبة مشاركة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق أمام اتحاد الشرطة.

الزمالك يستعد لمواجهة الشرطة يوم السبت في الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وقال إسماعيل يوسف: "من الصعب مشاركة أحمد الشناوي أمام الشرطة".

وأوضح في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي "بسبب معاناته من نزلة برد حادة ألزمته الفراش".

وعلى الجانب الأخر أكد إسماعيل يوسف أن بعثة الزمالك ستغادر إلى نيجيريا في الـ16 من الشهر الجاري من أجل مواجهة إنيمبا النيجيري.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنيمبا في الـ19 من الشهر المقبل في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي الزمالك في المجموعة الثانية بجانب وفاق سطيف الجزائري وصن داونز الجنوب إفريقي وإنيمبا النيجيري.

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