إصابة فتاة فى حريق منزل بنجع حمادى

أصيبت فتاة مساء اليوم الخميس، على خلفية حريق بمنزل بوسط مدينة نجع حمادى نشب نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز نجع حمادى إخطارا يفيد نشوب حريق بمنزل بوسط مدينة نجع حمادى، ما أسفر عن إصابة فتاة، انتقلت قوات الدفاع المدنى وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمبانى المجاورة، وأفادت المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، وأسفر عن إصابة فتاة من ساكنى المنزل وتلف بعض محتوياته، جار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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