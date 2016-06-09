حجز 5 أفراد شرطة على تحريات المباحث فى واقعة وفاة بائع سمك بالمحلة

قرر محمد عزت مدير نيابة ثالث المحلة بمحافظة الغربية حجز 5 أفراد شرطة من قوة مباحث القسم، لحين ورود تحريات المباحث فى واقعة وفاة كمال المحضى بائع سمك وصاحب فرش بسوق "تحيا مصر " بمنطقة نعمان الأعصر دائرة القسم، لبيان عما إذا قاموا بالتعدى عليه بالضرب والتسبب فى وفاته من عدمه.

كان المجنى عليه قد لفظ أنفاسه بعد أن تم اقتياده لقسم ثالث المحلة عقب تدخله لفض مشاجرة بين مواطن وبائعة فاكهة بالمعرض.

وكان مصدر أمنى قال فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" إنه أثناء مرور النقيب أحمد عزت الضابط بوحدة مباحث قسم ثالث المحلة تلقى بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة أمام معرض تحيا مصر، وانتقل لمكان البلاغ واصطحب طرفى المشاجرة للقسم وبينهم المجنى عليه لتحرير محضر بالواقعة إلا أن طرفى المشاجرة رفضا تحرير محضر وأثناء خروج المتوفى من القسم سقط على الأرض.

وأضاف المصدر: تم نقله للمستشفى العام فى محاولة لإسعافه إلا أنه توفى قبل وصوله للمستشفى، وأضاف أنه كان مريضا بالقلب ولم يتم الاعتداء عليه داخل القسم – حسب تصريحاته.

وأكد مدير أمن الغربية اللواء نبيل عبد الفتاح أنه أمر بتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق فى الواقعة.

واتهم أهالى المتوفى ضابطا وأمين شرطة بمباحث قسم ثالث المحلة بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بجهاز اللاسلكى والتسبب فى وفاته.

وكان عدد كبير من شباب مدينة المحلة بمحافظة الغربية قد تداولوا مقطع فيديو مصور من إحدى كاميرات المراقبة المجاورة لسوق تحيا مصر بمنطقة نعمان الأعصر التابعة لدائرة قسم ثالث المحلة يظهر نشوب مشاجرة بين مواطنين أمام المعرض وتدخل المجنى عليه "كمال المحضى" للفض بينهم بالتزامن مع مرور سيارة شرطة برئاسة النقيب أحمد عزت معاون مباحث القسم وعدد من أمناء الشرطة، وكما يظهر الفيديو نزول ضابط المباحث من البوكس وقام أمناء الشرطة بالتعدى على المجنى عليه واقتياده عنوة للبوكس وعندما تدخل نجل المتوفى قام الضابط بضربه على رأسه بجهاز اللاسلكى وقاموا باقتياده للقسم ولم يمض وقت قليل حتى توفى بائع السمك، واتهم أهله الضابط وأمناء الشرطة بالتسبب فى وفاته.

وفاة بائع تدخل لفض مشاجرة بالمحلة وأسرته تتهم ضابطا وأمين شرطة بقتله