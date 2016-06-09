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بالصور.. وفاة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق "الضبعة - أكتوبر"

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بالصور.. وفاة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق "الضبعة - أكتوبر" بالصور.. وفاة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق "الضبعة - أكتوبر"
شارك أحد القراء بصور انقلاب سيارة على طريق "الضبعة - أكتوبر" وأسفر الحادث عن إصابة شخص ووفاة 3 آخرين، وقال القارئ، إن المتوفين تم نقلهم لمستشفى الضبعة، ونقل المصاب إلى العناية المركزة فى مستشفى العلمين.

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اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016


>- مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين فى انقلاب سيارة شمال الغردقة

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