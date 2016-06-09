أثناء تناول الإفطار.. أخطاء تضر بجهازك الهضمى وتسبب حرقان المعدة

إذا كنت تعانى من الإحساس بعدم الراحة فى معدتك عند تناول الطعام فى وجبة الفطور خلال شهر رمضان، مع حدوث الانتفاخ، والإمساك، وحرقة المعدة والتشنجات فأنت بالتأكيد تتبع أنظمة غذائية خاطئة.

وأشارت خبيرة التغذية كاساندرا الشون، إلى أن الجهاز الهضمى ليس مجرد أنبوب، لكنه يتكون من عدة أجزاء منفصلة، حيث يتكون من خلايا تفرز المواد بما فى ذلك الإنزيمات والأحماض وحتى الهرمونات.

وأوضحت أن الهضم هو نظام معقد يسبب تغيرات فى نمط الحياة ويمكن أن يؤدى خلله إلى مشاكل بالأمعاء.

وفى هذا السياق، كشف تقرير حديث نشر مؤخراً عبر صحيفة "الديلى ميل" عن أخطاء نفعلها فى الإفطار تضر بالجهاز الهضمى وتسبب حرقان المعدة، وتشمل:

1- الإفراط فى تناول الطعام

>الإفراط فى تناول الطعام يمكن أن يكون له تأثير ضار على الجهاز الهضمى، ويضعه تحت ضغط أكبر، حيث إنه ينتج نسبة كبيرة من المواد الحمضية الموجود فى المعدة، والإنزيمات فى جميع أنحاء الجهاز الهضمى للتعامل مع حجم المواد الغذائية.

وأوضح الباحثون، أن زيادة أحماض المعدة تسبب حدوث حرقة، لافتين إلى أن الإفراط فى تناول الطعام يمكن أن يبطئ الجهاز الهضمى.

2- عدم المضغ بشكل صحيح

>عدم المضغ بشكل صحيح هو واحد من الأسباب الرئيسية لحدوث أعراض غير السارة، وخاصة الانتفاخ، حيث إن عملية المضغ أمر ضرورى، لكسر الطعام إلى جزيئات أصغر، وهذا يعطى العصارات الهضمية فرصة أكثر لهضم الطعام.

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