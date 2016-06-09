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اليونان تعيد 13 لاجئا سوريا إلى تركيا

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اليونان تعيد 13 لاجئا سوريا إلى تركيا اليونان تعيد 13 لاجئا سوريا إلى تركيا
قالت السلطات اليونانية إنها أعادت 13 لاجئا سوريا إلى تركيا بموجب اتفاق بين اليونان، والاتحاد الأوروبى يهدف لوقف تدفق المهاجرين، واللاجئين على أوروبا.

وذكرت الشرطة إن الرجال الستة والسيدات الثلاث، والأطفال الأربعة نقلوا جوا الخميس من جزيرة خيوس إلى أضنة فى تركيا على متن رحلة تسيرها وكالة فرونتكس، المخولة بحماية الحدود الأوروبية. مضيفة أن أولئك الذين تمت إعادتهم لم يقدموا طلبات للجوء وعادوا طوعا.

وبموجب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبى وتركيا، يتم إعادة أولئك الذين يصلون بشكل غير شرعى إلى جزر يونانية من تركيا بدءا من 20 مارس إلى تركيا، ما لم ينجحوا فى طلب اللجوء فى اليونان. وكانت وتيرة إعادة اللاجئين بطيئة بعد أن قدم الآلاف طلبات للجوء. حتى الآن، أعيد أقل من 500 شخص بموجب الاتفاق.

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مصر 365