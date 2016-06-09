سعد الحريرى يؤدى مناسك العمرة بمكة المكرمة

أدى سعد الحريرى، رئيس تيار المستقبل اللبنانى، برفقة عائلته مناسك العمرة فى مكة المكرمة أمس الأربعاء وحتى اليوم الخميس، قبل عودته إلى بيروت.

ونشر الحساب الرسمى للحريرى على فيس بوك، صورا له خلال تأديته لمناسك العمرة وسط المعتمرين.

ورأى مراقبون فى زيارة الحريرى لأداء مناسك العمرة، إيصال رسالة تؤكد متانة العلاقة التى تربط تيار المستقبل بالسعودية، وذلك ردا على تصريحات وزير الداخلية اللبنانى التى هاجم فيها المملكة العربية السعودية.

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