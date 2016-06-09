القوات العراقية المشتركة تقتحم حى "الشهداء الأولى" بالفلوجة

اقتحمت القوات العراقية المشتركة، اليوم الخميس، ودخلت منطقة حى "الشهداء الأولى" بعد يوم من تحرير "الشهداء" الثانية بالمحور الجنوبى لمدينة الفلوجة شرقى الأنبار، وطهرت قوات"مكافحة الارهاب" شارع أربعين بالمدينة وقتلت عشرات الإرهابيين من تنظيم "داعش".

وقال قائد شرطة الأنبار اللواء "هادى رزيج"، فى تصريح صحفى، أن القوات الأمنية من الفوج التكتيكى التابع لقيادة شرطة الأنبار، وقوات من الجيش، و"مكافحة الارهاب" اقتحموا منطقة حى الشهداء الاولى جنوبى مدينة الفلوجة، بإسناد جوى وقصف عنيف لمحاور المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن طيران التحالف بالتنسيق مع قيادة "عمليات الجزيرة" تمكن من تدمير سيارة مزودة برشاش أحادى وقتل من فيها فى منطقة الصكره، وسيارة أخرى لداعش فى منطقة الدولاب، ومفرزة "هاون" فى هيت غربى الأنبار.

كما تمكنت قوات تابعة للفرقة السابعة بالجيش من تدمير سيارة مزودة برشاش أحادى وقتل من فيها فى منطقة الطوسيه على الضفة الأخرى لنهر الفرات شمال غرب ناحية البغدادى وفجرت 39 عبوة ناسفه بالقرب من ناحية كبيسة غربى الأنبار.

وفى قطاع "عمليات تحرير نينوى"، قصف طيران التحالف الدولى مقرا تابعا لداعش وقتل 17 إرهابيا، ودمر ثلاث مفارز "هاون" لداعش فى قرية النصر جنوبى الموصل، فيما قصفت كتيبة المدفعية بالجيش نفقا بقرية النصر كان يستخدمه مسلحو داعش للاختباء، وقتل جميع من كانوا داخله.