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وزير القوى العاملة يتابع نقل جثمان عامل مصري توفي في الدوحة

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وزير القوى العاملة يتابع نقل جثمان عامل مصري توفي في الدوحة وزير القوى العاملة يتابع نقل جثمان عامل مصري توفي في الدوحة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا اليوم الخميس، من المستشار العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالدوحة، يفيد بوفاة عامل مصري، وجاري استخراج شهادة الوفاة، واستكمال إجراءات شحن جثمان المتوفي لبلدته.

وأوضح المستشار العمالي ياسر سعيد في تقريره، أن العامل المتوفي يدعى عبد الله نصر حفني من مواليد 23 يناير 1993، ببلدة دندرة بمحافظة قنا، ويعمل لدى شركة “بورلايت” للمقاولات العامة ويوجد عدد كبير من أقربائه وأهل مدينته يعملون بالدوحة، وإن كانوا ليسوا في نفس الشركة.

وقال : إنه من المنتظر أن يصل الجثمان إلى مطار الأقصر بمجرد الانتهاء من الإجراءات، وسوف يكون برفقة الجثمان ثلاثة من أقربائه بالدوحة.

وأوضح أن العامل كان قد أصيب بتوقف مفاجئ في عضلة القلب لمدة 30 دقيقة تقريبا، مما أدى إلى تلف في بعض خلايا المخ، وأصيب بغيبوبة تامة بالعناية المركزة بمستشفى حمد العام، وتوفي فجر اليوم الخميس.

وأصدر الوزير توجيهاته للمستشار العمالي بالدوحة بتقديم واجب العزاء، وإبلاغ أهل بلدته تعازيه ومواساته لهم في الفقيد، ومتابعة تسوية مستحقاته لدى صاحب الشركة سمير موريس لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

أ ش أ

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