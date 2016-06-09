فيديو| «شوف بقلبك مش بعنيك».. نجوم الفن والرياضة يغنون لضحايا الحروق

«شوف بقلبك مش بعنيك».. أغنية طرحتها مؤسسة “أهل مصر”، اليوم الخميس، ضمن حملتها للتبرع لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، وشارك فيها عدد كبير من النجوم والفنانين، وهي من غناء بشرى، هاني الدقاق، نسمة هركي، زجزاج وموسيقى هشام خرما وكلمات نسمة الشاذلي، وأخراج مروان حامد وأحمد رشيد.

ظهر نجوم الفن والرياضة والأطفال المصابين بالحروق في كليب الأغنية وهم يغطون جزء من وجههم كرمز لشعار الحملة، كما شاركوا الأطفال اللعب والرقص، وقام الأطفال بتلوين وجوه الفنانين بالألوان المبهجة في محاولة لتلوين الحروق التي تشوه وجه الضحايا.

الأغنية التي تدعو لتغيير نظرة مجتمعنا لمصابي الحروق، شارك فيها عدد من نجوم الفن والرياضة وهم “ماجدة زكي، لاعب الكرة محمد زيدان، آسر ياسين، السيناريست تامر حبيب، هنا شيحة، بشرى، يسرا اللوزي، إنجي المقدم، أمينة خليل، أحمد فهمي، عمر سمرة، حسام الحسيني، أحمد مجدي، جميلة عوض، رزان مغربي.

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وتقول كلمات الأغنية:

شوف بقلبك مش بعينيك

تعرف جمال اللي حواليك

غيير مفهوم اللي شايف

كل حاجة من برة و خايف

يسأل إمتى و إزاي و ليه

مع ان اهم حاجة الروح

الجوهر زي كتاب مفتوح

انا انسان مش بس جروح

عندي امل… عندي طموح

شوف بقلبك مش بعينيك

تعرف جمال اللي حواليك

غيير مفهوم اللي شايف

كل حاجة من برة و خايف

يسأل إمتى و إزاي و ليه