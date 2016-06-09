أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا صباحا خاصة غربا وتميل درجات الحرارة للارتفاع على معظم المناطق وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا.

حركة الرياح :  جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة تصل 35 كم/ساعة أحيانا صباحا تصبح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 08 - 20 كم/ساعة خلال الليل وصباح الغد الباكر .

البحر .. مضطرب .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن أربعة أقدام إلى ستة أقدام بالعمق في البداية .. ينخفض إلى قدمين وأربعة أقدام ظهرا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السادسة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة العاشرة و31 دقيقة مساء .

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    40      26              90       15 .
> دبي                        41      29              85       20 .
> الشارقة                   42      28              80       25.
> عجمان                    41      29              80       25.
> أم القيوين                42       28             70        20 .
> رأس الخيمة             43       28             60        20 .
> الفجيرة                   37       30             75       25.
> العين                     44       27              70       10 .
> ليوا                       42      26               75       15 .
> الرويس                  39      29               95       25 .
> السلع                    39       29               95       25.
> دلما                      38      30               90       30 .
> طنب الصغرى          35      28               85       40 .
> طنب الكبرى            35      28               85       40 .
> أبوموسى               36       29               85       35.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية