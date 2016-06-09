الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا صباحا خاصة غربا وتميل درجات الحرارة للارتفاع على معظم المناطق وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة تصل 35 كم/ساعة أحيانا صباحا تصبح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 08 - 20 كم/ساعة خلال الليل وصباح الغد الباكر .

البحر .. مضطرب .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن أربعة أقدام إلى ستة أقدام بالعمق في البداية .. ينخفض إلى قدمين وأربعة أقدام ظهرا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السادسة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة العاشرة و31 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 40 26 90 15 .

> دبي 41 29 85 20 .

> الشارقة 42 28 80 25.

> عجمان 41 29 80 25.

> أم القيوين 42 28 70 20 .

> رأس الخيمة 43 28 60 20 .

> الفجيرة 37 30 75 25.

> العين 44 27 70 10 .

> ليوا 42 26 75 15 .

> الرويس 39 29 95 25 .

> السلع 39 29 95 25.

> دلما 38 30 90 30 .

> طنب الصغرى 35 28 85 40 .

> طنب الكبرى 35 28 85 40 .

> أبوموسى 36 29 85 35.

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