محمد بن راشد يستقبل حاكم أم القيوين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وقد تبادل سموه وحاكم أم القيوين التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين الذين قدموا التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة المباركة.

كما استقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الأثناء جموع المهنئين بالشهر الفضيل من رؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية وكبار المسؤولين في الدولة الذين أعربوا عن صادق تهانيهم لسموه وتمنياتهم له ولقيادتنا الرشيدة دوام الصحة والعطاء ولشعبنا ودولتنا اطراد الرخاء والتقدم والاستقرار .

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي وعدد من الشيوخ .

وقد تناول الجميع طعام الإفطار إلى مائدة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرمضانية العامرة .

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