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أوباما يعلن دعمه لـ “هيلاري كلينتون” في الانتخابات الرئاسية

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أوباما يعلن دعمه لـ “هيلاري كلينتون” في الانتخابات الرئاسية أوباما يعلن دعمه لـ “هيلاري كلينتون” في الانتخابات الرئاسية

باراك أوباما

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الخميس، عن دعمه لترشح هيلاري كلينتون عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد اجتمع اليوم مع المرشح الديموقراطي في انتخابات الرئاسة الامريكية السيناتور بيرني ساندرز في البيت الابيض، لمحاولة اقناعه بالانسحاب من السباق الرئاسي خاصة بعد حصول منافسته هيلاري كلينتون على العدد المطلوب من المندوبين لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي.

وصرح ساندرز – عقب الاجتماع مع أوباما الذي استغرق أكثر من ساعة – بأنه عازم على مواصلة خوض آخر جولات الانتخابات التمهيدية في العاصمة واشنطن يوم الثلاثاء القادم غير أنه تعهد بالعمل مع هيلاري للتصدي للمرشح الجمهوري المفترض الملياردير دونالد .

وقال ساندرز – في تصريح صحفي في البيت الابيض – إنه يتطلع إلى لقاء هيلاري قريبا دون تحديد موعد.

يأتي ذلك في الوقت الذي شن فيه ساتدرز هجوما ضد ترامب، قائلا إن كان لا يجب على الحزب الجمهوري ترشيح شخص تقوم حملته الانتخابية على أساس العنصرية والتعصب، مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لمنع ترامب من الوصول الى البيت الابيض.

وكان مسئولون في البيت الأبيض قد صرحوا بأن أوباما سيستغل لقائه مع ساندرز لتأكيد أهمية وحدة الحزب الديموقراطي للوقوف في وجه ترامب وهزيمته في الانتخابات الرئاسية.

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