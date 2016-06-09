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ساندرز: فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية سيكون كارثة

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ساندرز: فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية سيكون كارثة ساندرز: فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية سيكون كارثة

بيرني ساندرز

قال السناتور عن ولاية فيرمونت، والمرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز، إن سيكون كارثة إذا أصبح رئيسا.

وأوضح ساندرز أنه سيواصل منافسة هيلاري كلينتون في تمهيديات واشنطن دي سي، الثلاثاء المقبل، فيما سيلتقيها قريبا لمناقشة كيفية العمل معا لهزم ترامب.

وأضاف ساندرز أنه سيواصل منافسة هيلاري كلينتون في تمهيديات واشنطن دي سي الثلاثاء المقبل، فيما سيلتقي كلينتون قريبا لمناقشة كيفية العمل معا لهزم ترامب.

وقال ساندرز خلال تجمع في سانتا مونيكا في كاليفورنيا “سنكافح بجد للفوز في انتخابات الثلاثاء المقبل في واشنطن”.

 

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