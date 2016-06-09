متخصص في شئون الإرهاب: 90 ألف رجل أمن استعدادا لبطولة أوروبا

قال الكاتب الصحفي المتخصص فى شئون الإرهاب، ألبير فرحات، إن فرنسا اتخذت الكثير من التدابير الأمنية استعداداً لإنطلاق بطولة الأمم الأوروبية المقررة غداً الجمعة.

وأضاف صابر خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن السلطات الفرنسية استعانت بحشد مايقرب من 90 ألف رجل أمن، من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الشركات الأمنية الخاصة، موضحًا أن هناك طوقًا أمنيًا مزدوج تم فرضه على العاصمة الفرنسية، بعد حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، بشأن تخصيص ساحات بالقرب من برج ايفيل لمشاهدة المباريات.

وأوضح صابر أنه : “من الصعب توفير تدابير أمنية بنسبة 100% للبطولة لأنها تأتي بعد ما يقرب من 6 أشهر من التفجيرات الأعنف التي شهدتها العاصمة، وسط اضطرابات مجتمعية، وعمالية أدي إلى توقف وسائل المواصلات والنقل”.