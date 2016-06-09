بعد محاولات طرد عفريت دافنشى.. ما الأعراض النفسية التى نرجعها للجن؟

بعد محاولات "ليلى علوى" لطرد العفريت "دافنشى" من فيلتها خلال أحداث مسلسل “هى ودافنشى"، يطرح السؤال هنا نفسه هل فكرة المس والجن حقيقية أم أن أعراضها هى مجرد سمات وعلامات لأعراض بعض الأمراض النفسية التى تظهر الشخص وكأنه يعانى من المس، لذلك تستعرض الدكتورة "شيماء عرفة" أخصائى الطب النفسى، 5 أمراض نفسية يعتقد البعض أنها أعراض للبس.

* شيزوفرينيا: الاضطراب الوجدانى ثنائى القطب "الهوس"، ويعتبر هذا هو المفهوم العلملى

لـ"الشيزوفرينيا"، وأعراضه كالأتى:

* الفصام "السكيزوفيرينيا"

>- نوبات اكتئاب حادة مصاحبة بالذنب أو الإحساس بارتكاب الخطيئة.>- أفعال خارجة عن طبيعة الشخص، إذا كانت بنت محجبة من الممكن أن تخلع الحجاب وتختار ملابس عارية، إذ كان رجلا ملتحيًا وملتزمًا يحلق لحيته ويرتدى ملابس غريبة على ثقافته.>- إسراف كبير فى المال، لدرجة تصل وكأنها فقدت القيمة بالنسبة لهم.>- شره جنسى وإقبال على علاقات شاذة نوعاً ما.>- نشاط زائد وقدرات مبالغ فيها فى سلوكياته اليومية.>- أحياناً يعتقد فى نفسه الكمال وأنه نبى وجاء مرسلاً إلى العالمين.

- الإحساس بالمراقبة: دائماً ما يشعر الشخص بأنه مراقب، وأن هناك من يتتبع خطواته ويضع له أجهزة التجسس والتصنت.

>- يسمع الفرد بعض "الهلاوس" وكأن شخص يقوده ويتكلم فى أذنه.

>- حالات طويلة من الصمت وعدم التحرك وعدم القدرة على القيام بأى نشاط.

>- أحياناً يجلس ثابتاً دون حراك وإذا حركه أحد يتمايل على حسب شده وجذبه دون أى إرادة.

* البؤرة الصرعية

الاضطراب الانشقاقى



>الاضطراب التحولى conversion

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>- بعض التشنجات والحركات غير الطبيعية التى تحدث فجأة للفرد وبدون أى مقدمات.>- يمكن أن يتغير صوت الفرد نتيجة لإصابته فى الفص الدماغى.>- يستفيق وينسى كل سلوكية قام بها أثناء الحالة.>- هنا الشخص يتحول فى أسلوب حياته بشكل كامل ولا يستفيق إلا أوقات بسيطة ويعود فى هذه الحالة التى تقلب حياته رأساً على عقب، ولا يهتم بالعمل ولا بأى شىء آخر.>هذا المرض النفسى قد يأتى بعد صدمة عصبية كبيرة، ويتسبب فى فقد النطق أو البصر بدون أى سبب عضوى أو حادث معين.