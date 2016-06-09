وزيرة التضامن: نعرض قرار زيادة المعاشات الأسبوع المقبل على البرلمان

أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق على مقترح الوزارة بزيادة نسبة المعاشات ١٠٪ على أن يكون الحد الأدنى لجميع المعاشات ٥٠٠ جنيه، موضحة فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أنها ستقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل للقرار الجديد ولكن بعد عرضه على مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وأكدت الوزيرة أن الزيادة تأتى فى إطار برامج الوزارة لحماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات، ومراجعة سياسات الحماية الاجتماعية خاصة لمن يقل قيمة معاشاتهم عن ٥٠٠ جنيه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اجتمع اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وعمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور محمد مُعيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تصوراً مقترحاً بزيادة جميع المعاشات التأمينية التى يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، وذلك بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/2016. ووافق الرئيس على التصور المقترح ووجه أن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيها، كما وجه أيضاً بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه، وسوف يستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتى تبلغ حوالى 15 مليار جنيه.