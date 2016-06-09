تعرف على مواعيد الإمساك والإفطار فى خامس أيام رمضان

ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار والإمساك، الجمعة خامس أيام شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- ننشر إمساكية شهر رمضان.. والمتوسط اليومى للصوم 15 ساعة و50 دقيقة
ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، 15 ساعة و 48 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:56 مساءً، وحددت الإمساكية وقت السحور، والذى يبدأ الساعة 1.08 صباحًا، أما الإمساك فى 2:48، وصلاة الفجر ويبدأ الصيام فيكون فى الساعة 3.08 صباحا.
>- ننشر إمساكية شهر رمضان.. والمتوسط اليومى للصوم 15 ساعة و50 دقيقة