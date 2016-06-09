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صور..محافظ بورسعيد يتابع أعمال إصلاح العطل بمحطة مياة القابوطي

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جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، يرافقة المهندس كامل ابو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، بتفقد محطة ” 10s ” بالقابوطي، لمتابعة أعمال إصلاح العطل داخل المحطة، والتي تُسبب في تراكم كميات كبيرة من المياة، بمناطق الاسراء ومبارك وفاطمة الزهراء، حيث اصدر محافظ بورسعيد، تعليماتة الي مسئولي الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل داخل المحطة، وحل المشكلة نهائيًا، وسحب كميات المياة المتراكمة في الشوارع، حيث أرسلوا سكان هذه المناطق شكاوي عديدة بالصور، عن تراكم المياة بشكل جعل الشوارع تغرق و تسببت في معاناة بيئية لهم .

 واشار المحافظ، بأنة سيتم تركيب طلمبة جديدة، لسحب المياه بقدرة 65 كيلو وات، لتكون بكامل قوتها أثناء سحب المياة، واكد المهندس عاشور ابو المعاطي، رئيس فرع الشركة القابضة للصرف الصحي ببورسعيد، بأنه جاري الانتهاء من تركيب طلمبة جديدة لشفط المياه، وأوضح بأنه خلال يومين سيتم الانتهاء من المشكلة تمامًا وسحب المياة، وأضاف بأن هناك عمل متواصل داخل المحطة من أجل الانتهاء من إصلاح العطل وشفط المياه، من المناطق التي تأثرت نتيجة العطل في المحطة.

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