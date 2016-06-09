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فيديو ..كواليس الحلقة الثالثة من برنامج “المافيا”

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فيديو ..كواليس الحلقة الثالثة من برنامج “المافيا” فيديو ..كواليس الحلقة الثالثة من برنامج “المافيا”

المافيا

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج المقالب” المافيا “الذي يبث على شاشة lbc وروتانا الخليجية، شاب يعمل مصور فوتوغرافى يأتى بعدما أقنعه أحد اصحابه بأن هناك شركة لديها فرص عمل خيالية بمقابل كبير، وسرعان ما يجتاز الاختبار ويدخل الانترفيو حتى يفاجأ أنه وقع في فخ لعصابة سرقة أعضاء، والتي سرعان ما تساومه على التبرع بكليته مقابل 150 ألف جنيه، لينهار الضيف ويبدأ في نوبة بكاء شديدة وتتوالى الأحداث

برنامج “المافيا” تدور فكرته حول شخص يحاول الالتحاق بإحدى المؤسسات العالمية يطلق عليها “بش واشور” ولكن يكتشف بعد ذلك أنه تعرض لمؤامرة من إحدى العصابات الدولية بالمكان لسرقة الأعضاء.

البرنامج فكرة ومعالجة دكتور هيثم الفيل، تقديم عمرو صلاح، وهبة عبد الجواد، وأحمد محسن، ومن إنتاج شركة E- CLOUD.

يذكر أن شركة ECloud هى كبرى شركات الأنتاج التي سبقت وأن قدمت الحكم بعد المزاوله على قناة النهار، والجاسوس على CBC، و قناة MBC Misr، وفلفل شطة على الحياة، وصاحبة المسلسل الإذاعي رجل المستحيل.

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