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مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد كاريك

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مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد كاريك مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد كاريك

(إفي): أعلن نادي مانشستر يونايتد يوم الخميس تجديد عقد لاعب وسطه الإنجليزي مايكل كاريك حتى 30 يونيو 2017.

وبذلك سيظل كاريك (34 عاما) الذي جاء إلى يونايتد في 2006 من توتنام، في أولد ترافورد لموسم آخر.

وقال لاعب الوسط "لقد كان هذا النادي جزء من حياتي في السنوات العشر الأخيرة، ولذلك أنا سعيد لقدرتي على الاستمرار في عيش هذه الرحلة المدهشة للغاية".

ولم يخف كاريك سعادته بأنه سيعمل الموسم القادم تحت إمرة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مضيفا "من المدهش أن أحظى بفرصة العمل مع مورينيو، الذي حقق الكثير في مسيرته التدريبية".

من جانبه، أشاد المدرب الجديد للشياطين الحمر بـ"ذكاء" كاريك وأبدى رضاه عن تجديد عقده.

وقال مورينيو "مايكل لاعب وسط ذكي للغاية وقارئ كبير للعب. أنا سعيد للغاية بأنه مدد عقده معنا. أدائه هذا العام يظهر أنه يستمتع كالعادة بكرة القدم".

وأضاف "لديه خبرة متراكمة من السنوات التي لعب بها في النادي وهذا أمر لا يثمن. أنا آمل في العمل معه".

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