عبد الله فتحى يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادى قضاة مصر فى اللحظات الأخيرة

تقدم المستشار عبد الله فتحى، القائم بأعمال رئيس نادى القضاة، بأوراق ترشحه على منصب رئاسة النادى وذلك قبل غلق باب الترشح بلحظات فى انتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة المقرر لها 15 يوليو المقبل.

وبلغ عدد المستشارين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على منصب رئيس نادى القضاة 8 قضاة أبرزهم المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادى القضاة السابق ومساعد وزير العدل، والمستشار أحمد نادر مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية والمستشار هشام ابو علم والمستشار زكريا شلش والمستشار أحمد الغزالى والمستشار يسرى البربرى والمستشار مدحت سعد الدين المستشار بمحكمة النقض.

كما تقدم المستشاران حمدى عبد التواب ومحمود زيدان بأوراق ترشحهما على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، بينما تقدم المستشار أحمد المنشاوى بأوراق ترشحه على مقعد المستشارين.

المستشار أحمد نادر يترشح لرئاسة نادى القضاة بقائمة تضم الأعضاء الحاليين