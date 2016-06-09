أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عبد الله فتحى يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادى قضاة مصر فى اللحظات الأخيرة

Google+ Print
عبد الله فتحى يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادى قضاة مصر فى اللحظات الأخيرة عبد الله فتحى يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادى قضاة مصر فى اللحظات الأخيرة
تقدم المستشار عبد الله فتحى، القائم بأعمال رئيس نادى القضاة، بأوراق ترشحه على منصب رئاسة النادى وذلك قبل غلق باب الترشح بلحظات فى انتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة المقرر لها 15 يوليو المقبل.

وبلغ عدد المستشارين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على منصب رئيس نادى القضاة 8 قضاة أبرزهم المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادى القضاة السابق ومساعد وزير العدل، والمستشار أحمد نادر مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية والمستشار هشام ابو علم والمستشار زكريا شلش والمستشار أحمد الغزالى والمستشار يسرى البربرى والمستشار مدحت سعد الدين المستشار بمحكمة النقض.

كما تقدم المستشاران حمدى عبد التواب ومحمود زيدان بأوراق ترشحهما على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، بينما تقدم المستشار أحمد المنشاوى بأوراق ترشحه على مقعد المستشارين.


>المستشار أحمد نادر يترشح لرئاسة نادى القضاة بقائمة تضم الأعضاء الحاليين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك

ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب