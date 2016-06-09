هبوط أرضى بكورنيش النيل بعمق 3 أمتار بفم الخليج

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى، مدير المرور، من انتشار الخدمات المرورية بمحيط الهبوط الأرضى الذى وقع بمنطقة كورنيش النيل بالقرب من ميدان فم الخليج، فى اتجاه المعادى للعمل على تصفية الكثافات المرورية، التى ظهرت لحين انتهاء أعمال إصلاح المنطقة التالفة.

و من جانبه أكد مصدر أمنى أن الهبوط الأرضى بمحور كورنيش النيل بلغ عمقه 3 أمتار وبعرض 2 متر، وأدى إلى ظهور كثافات مرورية للمتجه من مناطق المعادى وفى طريقه إلى الملك الصالح ومناطق وسط البلد و للمتجه من القصر العينى وفى طريقه إلى مناطق جنوب القاهرة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه تم وضع علامات إرشادية وأقماع مرورية بمحيط الأعمال تحسبا لسقوط أى سيارة بالمكان، ويقوم عمال المحافظة بعمليات ردم للهبوط لأجراء عمليات سفلتة للمكان بمجرد انتهاء عمليات الإصلاح، وتم الدفع بقوات مرورية إضافية للقضاء على تلك الأحجام المرورية بهدف تسيير حركة المركبات.

زحام مرورى بسبب هبوط أرضى بكورنيش النيل فى منطقة الملك الصالح