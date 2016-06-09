أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هبوط أرضى بكورنيش النيل بعمق 3 أمتار بفم الخليج

Google+ Print
هبوط أرضى بكورنيش النيل بعمق 3 أمتار بفم الخليج هبوط أرضى بكورنيش النيل بعمق 3 أمتار بفم الخليج
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى، مدير المرور، من انتشار الخدمات المرورية بمحيط الهبوط الأرضى الذى وقع بمنطقة كورنيش النيل بالقرب من ميدان فم الخليج، فى اتجاه المعادى للعمل على تصفية الكثافات المرورية، التى ظهرت لحين انتهاء أعمال إصلاح المنطقة التالفة.

و من جانبه أكد مصدر أمنى أن الهبوط الأرضى بمحور كورنيش النيل بلغ عمقه 3 أمتار وبعرض 2 متر، وأدى إلى ظهور كثافات مرورية للمتجه من مناطق المعادى وفى طريقه إلى الملك الصالح ومناطق وسط البلد و للمتجه من القصر العينى وفى طريقه إلى مناطق جنوب القاهرة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه تم وضع علامات إرشادية وأقماع مرورية بمحيط الأعمال تحسبا لسقوط أى سيارة بالمكان، ويقوم عمال المحافظة بعمليات ردم للهبوط لأجراء عمليات سفلتة للمكان بمجرد انتهاء عمليات الإصلاح، وتم الدفع بقوات مرورية إضافية للقضاء على تلك الأحجام المرورية بهدف تسيير حركة المركبات.


>زحام مرورى بسبب هبوط أرضى بكورنيش النيل فى منطقة الملك الصالح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365