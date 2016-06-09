الحجر البيطرى بأسوان يفرج عن 2900 رأس من الجمال الواردة من السودان

أفرجت سلطات الحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، اليوم، عن شحنة تضم حوالى 2900 رأس من الجمال الحية، الواردة من دولة السودان عن طريق معبر أرقين البرى الحدودى .

وذلك بعد أن أتمت شحنة الجمال مدة الحجر القانونية، وأثبتت نتائج سحب العينات من الجمال، خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية . كما تم تسليم شحنة الجمال للوكلاء المصريين عن الموردين السودانيين تمهيدا لطرحها فى الأسواق المحلية بمختلف المحافظات للمواطنين، بمعرفة الجهات المختصة .

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