أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

طالبة بالثانوية العامة بالمنيا تحرر محضرًا باستبدال كراسة إجابتها في اللغة العربية بأخرى«فارغة»

Google+ Print
طالبة بالثانوية العامة بالمنيا تحرر محضرًا باستبدال كراسة إجابتها في اللغة العربية بأخرى«فارغة» طالبة بالثانوية العامة بالمنيا تحرر محضرًا باستبدال كراسة إجابتها في اللغة العربية بأخرى«فارغة»

الطالبة أميرة زكريا

حررت أميرة زكريا جوهر، الطالبة بالثانوية العامة بمركز أبوقرفاص بمحافظة المنيا، أمس الأربعاء، محضراً بمركز شرطة أبو قرقاص، بتلقيها اتصال من رئيس كنترول أسيوط يبلغها بأن كراسة إجابتها فى مادة اللغة العربية “بيضاء وخالية تمامًا من أية إجابة”، رغم أنها أدت امتحان المادة بمدرسة “قاسم أمين” بمركز أبو قرقاص بداخل كراسة إجابتها والتى وصل عدد صفحات إجابتها الى 16 صفحة.

وقالت الطالبة، في المحضر، إنها تلقت اتصال من رئيس كنترول أسيوط، أبلغها بأن كراسة إجابتها فى مادة اللغة العربية بيضاء وخالية تمامًا من أية إجابة ولا يوجد محضر مرفق مع الكراسة يفيد بترك الامتحان دون حل وإجابة”، وأكدت أنها أدت امتحان مادة اللغة العربية بمدرسة “قاسم أمين” الكائنة بمركز أبو قرقاص بالمنيا بداخل كراسة إجابتها والتى وصل عدد صفحات إجابتها الى 16 صفحة، وبناءًا على ذلك تم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة أبو قرقاص، والذى يحمل رقم 4597 إداري مركز أبوقرقاص لسنة 2016.

وتمت إحالة القضية، للنيابة ليوم الأحد المقبل، لاستماع أقوال مراقب اللجنة، والذى أكد لوالد الطالبة أن جميع كراسات الإجابة الخاصة باللجنة سلمت كاملة مستوفية الحل، وأنه فى حالة استلام كراسة فارغة يتم تحرير محضر لذلك وهذا لم يحدث قط.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا