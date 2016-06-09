طالبة بالثانوية العامة بالمنيا تحرر محضرًا باستبدال كراسة إجابتها في اللغة العربية بأخرى«فارغة»

حررت أميرة زكريا جوهر، الطالبة بالثانوية العامة بمركز أبوقرفاص بمحافظة المنيا، أمس الأربعاء، محضراً بمركز شرطة أبو قرقاص، بتلقيها اتصال من رئيس كنترول أسيوط يبلغها بأن كراسة إجابتها فى مادة اللغة العربية “بيضاء وخالية تمامًا من أية إجابة”، رغم أنها أدت امتحان المادة بمدرسة “قاسم أمين” بمركز أبو قرقاص بداخل كراسة إجابتها والتى وصل عدد صفحات إجابتها الى 16 صفحة.

وقالت الطالبة، في المحضر، إنها تلقت اتصال من رئيس كنترول أسيوط، أبلغها بأن كراسة إجابتها فى مادة اللغة العربية بيضاء وخالية تمامًا من أية إجابة ولا يوجد محضر مرفق مع الكراسة يفيد بترك الامتحان دون حل وإجابة”، وأكدت أنها أدت امتحان مادة اللغة العربية بمدرسة “قاسم أمين” الكائنة بمركز أبو قرقاص بالمنيا بداخل كراسة إجابتها والتى وصل عدد صفحات إجابتها الى 16 صفحة، وبناءًا على ذلك تم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة أبو قرقاص، والذى يحمل رقم 4597 إداري مركز أبوقرقاص لسنة 2016.

وتمت إحالة القضية، للنيابة ليوم الأحد المقبل، لاستماع أقوال مراقب اللجنة، والذى أكد لوالد الطالبة أن جميع كراسات الإجابة الخاصة باللجنة سلمت كاملة مستوفية الحل، وأنه فى حالة استلام كراسة فارغة يتم تحرير محضر لذلك وهذا لم يحدث قط.