بالصور.. وكيل صحة بنى سويف يطالب بزيادة الحضانات بمستشفى الواسطى

طالب الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف بزيادة أعداد الحضّانات وكذلك إعداد حصر بالأجهزة المعطلة فى مستشفى الواسطى المركزى شمال بنى سويف.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة اليوم للمستشفى برفقة الدكتور هانى همام مدير إدارة المستشفيات والطوارئ والدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائى بالمديرية حيث تم متابعة سير العمل بجميع الأقسام والاطمئنان على تواجد الأطباء وتقديم الخدمة الصحية للمرضى.

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