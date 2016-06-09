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بالصور.. محافظ بورسعيد يقود حملة لإزالة تعديات على أملاك الدولة بحى الشرق

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بالصور.. محافظ بورسعيد يقود حملة لإزالة تعديات على أملاك الدولة بحى الشرق بالصور.. محافظ بورسعيد يقود حملة لإزالة تعديات على أملاك الدولة بحى الشرق
شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد أكبر حملة لإزالة التعدى على أملاك الدولة بحى الشرق.

قاد الحملة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء محمود الديب مدير أمن بورسعيد لإزالة واحدة من أكبر التعديات على مساحة 2595 م2 خلف قسم شرطة الشرق .

شارك فى تنفيذ الحملة المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام واللواء جمال غزالى مساعد مدير الأمن للأمن العام والعقيد محمد بصلة قائد شرطة المرافق وجهاز الإنقاذ والطوارئ .

وكشفت الحملة أثناء الإزالة وجود مخزن للحاويات وتخزين السيارات النقل الثقيل داخل قطعة الأرض المتعدى عليها بالإضافة إلى قيام المخالف بتجهيز سيارات للتهريب.

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من الأسلحة البيضاء داخل المبانى المتواجدة بالأراضى المتعدى عليها وأصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليماته إلى جميع الأجهزة المعنية بالأرض باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعدى على الأرض التى تم إزالتها بالمخالفة مرة أخرى.

كما كلف رؤساء الأحياء بمراجعة كافة الأراضى التابعة للدولة داخل نطاق كل حى لإزالة أية تعديات عليها، مشددا بأنه لن يسمح مطلقا بالتعدى على أراضى الدولة وتطبيق القانون بكل قوة على المخالفين .

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016
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