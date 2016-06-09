صور..محافظ بورسعيد يقود حملة لإزالة أكبر تعدي على أملاك الدولة بحي الشرق

كتب: جمال نوفل

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد اليوم الخميس، حملة لإزالة أكبر تعدي على أملاك الدولة بحي الشرق، تحت إشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء محمود الديب مدير أمن بورسعيد

وشارك في تنفيذ الحملة المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال غزالي مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد بصلة قائد شرطة المرافق وقسم شرطة الشرق، وجهاز الأنقاذ والطوارئ ورئيسة حي الشرق.

وكان المخالف قد أقام مخزن للحاويات وتخزين لسيارات النقل الثقيل داخل قطعة الأرض المتعدي عليها، وأقام حولها سور ليخفي نشاطه، بالإضافة إلى قيام المخالف بتجهيز سيارات للتهريب.

وأصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليماته إلى جميع الأجهزة المعنية بالأرض، بإتخاذ مايلزم من إجراءات لمنع التعدي علي الأرض التي تم ازالة المخالفة منها مرة أخرى، كما كلف رؤساء الأحياء بمراجعة كافة الأراضي التابعة للدولة داخل نطاق كل حي، لإزالة أي تعديات قائمة عليها فورًا.