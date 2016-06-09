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رونى: لن أرحل عن مانشستر يونايتد

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رونى: لن أرحل عن مانشستر يونايتد رونى: لن أرحل عن مانشستر يونايتد

روني

أكد الإنجليزى واين رونى، قائد مانشستر يونايتد، عدم نيته فى الانتقال لأى فريق بالدورى الإنجليزى فى حالة رحيله عن الشياطين الحمر، لينهى الشائعات التى دارت حول رحيله إلى مانشستر سيتى.

ذكرت صحيفة “مترو” الإنجليزية، أن واين رونى أكد عدم نيته فى اللعب لأى فريق بالبريميرليج، وأنه سيخوض المباراة التى سيقيمها فريق مانشستر يونايتد تكريمًا له بقضائه 12 عامًا مع الشياطين الحمر، ضد فريقه السابق إيفرتون يوم 3 أغسطس المقبل.

وتأتى تصريحات واين رونى لتضع حدًا للشائعات التى انتشرت فى الفترة الأخيرة حول رحيله إلى مانشستر سيتى، بعد المفاوضات التى دارت معه خلال الأيام الماضية.


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