المعلمي: إدراج التحالف العربي على القائمة السوداء كان سيؤثر على مصداقية الأمم المتحدة

قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي اليوم الخميس، إن وضع التحالف العربي على القائمة السوداء كان سيؤثر على مصداقية الأمم المتحدة مشيرًا إلى أن نوعية المعلومات التي استند إليها التقرير غير صحيحة.

وأوضح المعلمي أن السعودية لم تهدد ولم تضغط على “بان كي مون”، بل أوضحت وجهة نظرها حول التقرير، قائلًا

“بان كي مون فهم توضيح وجهة نظرنا بأنه تهديد وهذه مشلكته”.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان قد أردج التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن على قائمة سوداء سنوية خاصة بالدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال.