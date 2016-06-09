جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب القديم صالة رقم 1بمطار القاهرة برئاسة محمد مصطفى مدير الجمرك محاولة تهريب كمية من الأدوية المحظور المحظور استيرادها إلا بموافقة مسبقة من لجنة السياسات الدوائية طبقا لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخليج رقم 71 القادمة من البحرين اشتبه ياسر محمد، مأمور التفتيش فى صيدلى مصرى قادم من البحرين وتم العرض على حسن السيد نائب مدير الجمرك الذى قرر تشكيل لجنة من كل من أحمد عمر مأمور الجمرك وجمال سالم رئيس القسم لتفتيشه، وبسؤاله عن وجود أية أشياء أوبضائع ممنوعة أوتستحق عليها أية رسوم فأجاب بالنفى وبفتح الحقائب تبين وجود 1040 علبة أدوية متنوعة لعلاج الروماتويد والبنادول لعلاج الصداع.

وقرر سامى عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب للراكب وإحالته للنيابة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.

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