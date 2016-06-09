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مفاجأة في انتظار فريق الإسعاف بمطار دبي لحظة الإفطار

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مفاجأة في انتظار فريق الإسعاف بمطار دبي لحظة الإفطار مفاجأة في انتظار فريق الإسعاف بمطار دبي لحظة الإفطار

في تمام الساعة السابعة مساء بينما كان رجال الإسعاف من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف يجلسون حول مائدة الإفطار بانتظار مدفع الإفطار في مطار دبي الدولي وتحديدا في مبنى الشيخ راشد تلقوا بلاغا بأن هناك آسيوية في الرحلة المتجهة إلى الفلبين تعاني من آلام مخاض في حالة وضع ترك رجال الإسعاف مائدة الإفطار واتجهوا لمساعدة الآسيوية حيث تم نقلها إلى عيادة المطار التابعة لصحة دبي.

 وبمجرد وصولها  ولدت في الحال وبعد اكتمال كافة الإجراءات الطبية اللازمة تم نقلها بواسطة الإسعاف إلى مستشفى لطيفة وعاد المسعفون لتناول وجبة الإفطار في  وقت متأخر، معتبرين أن الحدث السعيد بمثابة بشرة خير في الشهر الفضيل.
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