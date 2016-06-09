5 نصائح لمريض القلب فى رمضان.. أهمها ابعد عن الدهون وقلل من الملح

مريض القلب يواجه العديد من التحديات لصيامه خوفًا من حدوث أى مضاعفات على صحته، وقد يمثل خطورة على صحتهم، ولتجنب حدوث مضاعفات يقدم أطباء القلب بعض النصائح الهامة لمريض القلب احرص عليها.

أكد الدكتور مجدى عبد السميع أستاذ أمراض القلب بطب الزقازيق، أن مريض القلب يستطيع الصيام فى الحالات التى تم السيطرة عليها علاجيًا مثل ارتفاع ضغط الدم، وخصوصًا مع توافر الأدوية طويلة المفعول، والتى تؤخذ مرة واحدة فى اليوم.

وأكد أنه قبل بداية شهر رمضان مباشرة يجب متابعة طبيب القلب، لمتابعة حالته الصحية مع مدى إمكانية الصيام من عدمه طبقًا لحالته مع اتباع النصائح التالية:

أولاً: تناول العلاج بانتظام

>ثانيًا: استشارة الطبيب فورا عند الشعور بأى أعراض غير طبيعية، مثل الشعور بآلام بالصدر أو ضربات قلب غير منتظمة أو الشعور بالنهجان أو ضيق بالتنفس، أو غير ذلك من أعراض.

ثالثًا: الإقلال من الملح وخصوصًا المخللات.

رابعًا: تجنب العرقسوس لأنه يعمل على ارتفاع الضغط.

خامسًا: الإقلال من الدهون فى الطعام واللحوم الحمراء المشبعة بالدهون وينصح بتناول اللحوم البيضاء، والأسماك المشوية مع نزع الجلد عند تناول الطيور.

سادسًا: الإقلال من المياه الغازية.

>وقال الدكتور مجدى عبد السميع، إن معظم أدوية ارتفاع ضغط الدم طويلة المفعول وتؤخذ مرة واحدة فى اليوم، موضحًا أن الجديد أيضًا فى أدوية أمراض الضغط دمج أكثر من صنف فى قرص واحد، موضحًا أنه فى حالات قصور الشرايين التاجية الحادة مثل الذبحة الصدرية غير المستقرة وجلطة القلب" احتشاء عضلة القلب" فى هذه الحالة لا ينصح بالصيام، مؤكدًا أن المريض فى هذه الحالة يتم تنويمه فى الرعاية المركزة للقلب مع العلاج بأكثر من دواء وعلى فترات متكررة خلال اليوم.

وأشار إلى أن قصور الشرايين التاجية المستقرة والمسيطر عليها علاجيًا يستطيع المريض الصيام، وخصوصًا مع توافر الأدوية طويلة المفعول، والتى تؤخذ مرة واحدة فى اليوم وهبوط القلب الاحتقانى، والذى يأخذ من ضمن علاجه مدرات البول لا يمكن صيامه، موضحًا أن المرضى الذين لديهم مشاكل فى صمامات القلب، واضطراب نظم القلب والمسيطر عليها علاجيًا وغير ذلك من أمراض القلب يستطيعوا الصيام.

دراسة كندية: مشروب الشعير يخفض الكولسترول السىء ويعزز صحة القلب