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سعودي معاق يمشي على بطنه يقلب المصحف بأسنانه ويحفظه كاملاً

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سعودي معاق يمشي على بطنه يقلب المصحف بأسنانه ويحفظه كاملاً سعودي معاق يمشي على بطنه يقلب المصحف بأسنانه ويحفظه كاملاً

الشاب طارق الوادعي رغم إعاقته الشديدة حفظ القرآن كاملاً وأتقن الإنترنت

تحدى شاب سعودي إعاقته الشديدة، التي أجبرته أن يعيش على بطنه وجنبيه فقط، على الرغم من معاناته من ضمور في العضلات وانحناء في العمود الفقري وقدميه قطعة واحدة ويديه مقلوبتين، إلا أنه استطاع حفظ القرآن الكريم كاملاً، وإتقان استخدام الكمبيوتر والإنترنت.

التحق طارق الوادعي (35 عاماً)، وهو من أبناء محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير، بجمعية لتحفيظ القرآن الكريم في المحافظة، ونظراً لشدة إعاقته، كان المعلم يأتي إلى منزله ليعلمه ويحفظه القرآن، حيث يقلب صفحات المصحف بأسنانه، وبفضل طموحه وحبه للتعليم، تعلم استخدام الجوال واستفاد من وسائل التواصل الاجتماعي بالضغط على الحروف بأنفه ولسانه، وأتقن الكمبيوتر، ويتواصل مع علماء الشريعة بالإنترنت، ولديه شهادات من بعض علماء المملكة، حسبما ذكرت صحيفة “الوطن” .

قدماه قطعة واحدة ويداه مقلوبتان

وتمكن طارق من حفظ القرآن كاملاً في خلال 4 سنوات من التحاقه بالجمعية، رغم صعوبة مخارج الألفاظ والحروف، نظراً لاستلقائه على بطنه طوال الوقت، ولكنه تحدى كل العقبات وتجاوز الصعوبات وتمكن من حفظه كاملاً وأتقن قواعد اللغة العربية والمعاني الأدبية والبلاغية في القرآن.

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