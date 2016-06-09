محمد علي كلاي اختار حاملي نعشه بنفسه

أكد بوب جانيل، المتحدث الرسمي باسم النجم الراحل محمد علي كلاي، في كلمة للصحفيين في مدينة لويسفيل الأمريكية، مسقط رأس الراحل، أن الأخير اختار حاملي نعشه بنفسه ،ومنذ فترة طويلة.

ويشارك النجم ويل سميث في حمل نعش بطل الملاكمة الراحل محمد علي كلاي خلال جنازته يوم غدالجمعة، لينضم بذلك إلى قائمة من الشخصيات الرياضية الرفيعة وروّاد عالم الترفيه والسياسة،الذين سيشاركون في الجنازة.

وأشار جانيل إلى أنّ هناك الكثير من رؤساء الدول الذين سيحضرون المراسم، لدرجة أنهم لن يسمحوا لأي شخصية مهمة أجنبية أو رؤساء الدول بإلقاء كلمات خلال مراسم الجنازة،أو في أي مراسم أخرى.

يُذكرأنّ محمد علي كلاي،الذي توفّي عن عمرناهزالـ 74 عاماً،أصيب بمرض الشلل الرعاشي عام 1984، بعد اعتزاله الملاكمة بنحو ثلاث سنوات،لكنه لم يفقد بريقه بين جماهيره من الأجيال المتعاقبة،وشارك في الأعمال الإنسانية،وحصل على ميدالية الحرية تكريماً له على ما قدّمه من مساعدات إنسانية خيرية،كما حصل على جائزة القيادة العالمية من جمعية تدعم نشاط الأمم المتحدة لدوره القيادي في دعم القضايا الإنسانية.

إطلاق اسم "مسلك محمد علي" على جزء من أحد شوارع مانهاتن