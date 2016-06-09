بالصور: كيف تحولت ميريل ستريب إلى دونالد ترامب؟

جسدت الممثلة الأمريكية الشهيرة ميريل ستريب Meryl Streep شخصية السياسي الأميركي المرشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة، دونالد ترامب Donald Trump.

وخلال عرض مسرحي على خشبة Public Theatre في إطار احتفال شكسبير السنوي في نيويورك، تحولت الممثلة بشكل مميز إلى ترامب.

حيث صبغت ستريب بشرتها ووضعت شعراً اصطناعيًّا وحلة رجاليّة وربطة عنق حمراء وثبّتت معدة اصطناعية منتفخة، حتى يكون المظهرمقنعاً، وأبهرت الجمهور.

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