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أصالة تهاجم رامز جلال: لا ينقصنا توتراً وقلّة إنسانية

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الخميس 09-06-2016 14:33

انتقدت الفنانة السورية أصالة الفنان رامز جلال وبرنامج "رامز بيلعب بالنار"، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستقرام" مشهداً عن حلقة الأمس، وعلقت تحتها "وين المتعة ببرنامج بيورجيك الناس عم تتبهدل وعم تتعرض للموت والمطلوب من هالمشهد يضحّك، يعني ناقصة بلادنا توتر ولا إنسانية".
المتابعون والمؤيدون للبرنامج إنتقدوا أصلة بشدة وإعتبر أحدهم أن كلامها ناتج عن غيرة بسبب نجاحه، بينما كتب آخر" أصالة نفسك رامز يعمل فيك مقلب".

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