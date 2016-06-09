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من لطش مروان حداد بتغريداته: نادين نجيم أم نادين الراسي؟

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الخميس 09-06-2016 14:50

في تغريدة له على "تويتر"، أثنى المنتج مروان حداد على النجاح الكبير الذي يحققه مسلسله "وين كنتي" قائلا" ريتا حايك تطير وتحل وكارلوس عازار يعلو ويتألق. جويل داغر تلمع وتسطع ونقولا دانيال يتعملق. وين كنتي أفضل إنتاجات رمضان ".
ثم أضاف في تغريدة ثانية " بعض النجوم وبعض النجمات عليهم أن يأخذوا break لأنه أثبت التجربة أن الذي يبقى كل السنة على الشاشة بيملوا منه . نصيحة ببلاش".
فمن كان يقصد المنتج مروان حداد؟ نادين نسيب نجيم التي أطلت خلال العام في الفترة الماضية على الشاشة من خلال مسلسل"سمرا" أم نادين الراسي التي عرض لها قبل مدة مسلسل "قصة حب" أم كلتاهما معاً؟

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